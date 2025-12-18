A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (19). O tempo terá Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro como as cidades mais quentes, ambas com máxima de 28.4°C, seguidas por Orizona com 27.7°C. Já as cidades com as mínimas mais baixas serão Anhanguera, com 17.9°C, e Cumari, com 19.2°C.A umidade média na região será de 85.25%. Cidades como Corumbaíba, Nova Aurora e Orizona podem registrar umidade noturna de até 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 55.45%, mas Corumbaíba e Nova Aurora apresentam alta probabilidade de 85.0% de chuva durante o dia, e Gameleira de Goiás, 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 25.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Aurora: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Silvânia: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Três Ranchos: máxima 25.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.