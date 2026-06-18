Para sexta-feira (19), a região Sudeste terá um tempo ameno e estável. A principal característica do tempo será de temperaturas confortáveis, não configurando as condições para grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, conforme os critérios de prioridade. As cidades mais quentes incluem Palmelo, com máxima de 29.0°C, Corumbaíba, com 28.9°C, e Santa Cruz de Goiás, também com 28.9°C. Já as cidades mais frias serão Davinópolis, com mínima de 14.5°C, e Campo Alegre de Goiás, com 14.8°C.A umidade média na região ficará em 64.75%, não indicando baixa umidade. A cidade de Anhanguera registrará a maior umidade noturna, com 81.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 57%, o que não se enquadra como grande chance de chuva para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva são Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 10%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 26.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 26.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.