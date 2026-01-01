A região Sudeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (2). As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 33.4°C, seguidas por Palmelo com 32.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 19.1°C, e em Cumari, com 20.4°C.\nA umidade do tempo na região ficará em média em 72.93%. Cidades como Gameleira de Goiás, Ipameri e Leopoldo de Bulhões devem registrar umidade de até 89.0%. Em relação à chuva, a probabilidade é alta em diversos pontos, com destaque para Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, onde a chance de chuva atinge 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%