A região Sudeste, nesta sexta-feira (2), apresenta um dia de comportamento atmosférico constante e sem grandes oscilações nos termômetros. Entre os destaques de calor, Anhanguera desponta com máxima de 24,6°C, acompanhada por Davinópolis e Três Ranchos, que chegam a 24,4°C. Já os menores índices de temperatura ocorrem em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18,7°C, e Vianópolis, com 18,9°C.A média geral de umidade relativa do ar na região se estabelece em 82,43%, com os índices mais elevados alcançando 90,0% nos municípios de Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. Em relação às chuvas, a probabilidade média de precipitação é de 45,91%, sendo que as maiores chances ocorrem em Davinópolis e Três Ranchos, onde o índice atinge 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 50,0%Catalão: máxima 23,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Corumbaíba: máxima 23,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Cristianópolis: máxima 22,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Cumari: máxima 23,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Davinópolis: máxima 24,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Gameleira de Goiás: máxima 23,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Goiandira: máxima 23,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Ipameri: máxima 24,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 22,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Nova Aurora: máxima 23,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Orizona: máxima 23,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Ouvidor: máxima 23,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Palmelo: máxima 24,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Pires do Rio: máxima 24,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 23,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Silvânia: máxima 23,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 22,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Três Ranchos: máxima 24,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Urutaí: máxima 24,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Vianópolis: máxima 22,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.