A região Sudeste, para a sexta-feira (20), apresenta uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas na região serão mais elevadas em Corumbaíba, com 28.7°C, seguida por Anhanguera, com 28.6°C, e Cumari, com 28.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás, atingindo 18.3°C, e Leopoldo de Bulhões, com 18.4°C.A umidade média na região está em 83.66%, com destaque para Urutaí (95.0%) e Palmelo (94.0%) nos períodos noturnos. A probabilidade média de chuva é de 52.73%, mas algumas cidades têm índices mais altos, como Palmelo com 90.0%, e Orizona e Pires do Rio, ambas com 70.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Cristianópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 60.0%Ipameri: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 25.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 27.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Pires do Rio: máxima 27.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 24.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 25.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.