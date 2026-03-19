A região Sudeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (20), com o tempo marcado por precipitações significativas em diversas localidades. As temperaturas máximas mais elevadas serão de 27.1°C em Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás e Anhanguera. As cidades mais frias serão Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas registrando 19.1°C.Em relação à umidade, a média regional será de 86.16%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Davinópolis, Orizona e Palmelo, com 95.0%. A probabilidade média de chuva na região será de 48.64%, com Nova Aurora e Anhanguera apresentando as maiores chances de precipitação, ambas com 95.0%, e Corumbaíba com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Cristianópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Silvânia: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.