A região Sudeste deve apresentar predomínio de sol e baixa possibilidade de precipitação nesta sexta-feira (21). O calor se fará presente de forma mais intensa em Pires do Rio, com máxima de 31,9°C, seguida por Orizona, com 31,7°C, e Palmelo, com 31,6°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em Davinópolis, que registrará a menor temperatura da região com 15,4°C, e em Corumbaíba, cuja mínima prevista é de 15,5°C.O índice médio de umidade do ar na região deve ficar em torno de 48,48%, sendo que cidades como Cristianópolis, Cumari e Orizona alcançarão os maiores valores do dia com 60,0%. A chance média de chuva em toda a região é baixa, calculada em 3,98%, com a maior probabilidade pontual atingindo apenas 10,0% em municípios como Cristianópolis, Davinópolis e Leopoldo de Bulhões.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 30,3°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 31,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 30,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 30,7°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 30,7°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 31,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 31,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 31,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 30,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 31,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 31,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 31,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 30,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 31,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 31,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.