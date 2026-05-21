A região Sudeste terá um tempo sem extremos nesta sexta-feira (22). As temperaturas máximas na região devem ficar em torno de 26.84°C, com as mínimas na média de 18.73°C. As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com 28.4°C, Anhanguera, com 28.2°C, e Nova Aurora, com 28.1°C. As cidades mais frias serão Leopoldo de Bulhões e Vianópolis, ambas com mínimas de 17.8°C.A umidade na região Sudeste ficará em média de 71.34%. As cidades com maiores índices de umidade serão Anhanguera (83.0%), Davinópolis (82.0%) e Campo Alegre de Goiás (81.0%). A probabilidade de chuva para a região será baixa, com média de 15.34%. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso são Campo Alegre de Goiás, Catalão e Davinópolis, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 26.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 26.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 26.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 25.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.