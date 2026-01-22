A região Sudeste terá um tempo com grande chance de chuva na sexta-feira (23). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, Cristianópolis e Nova Aurora, todas com máxima de 26.4°C, enquanto as mais frias incluirão Anhanguera com mínima de 16.8°C e Cumari com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 87.55%, com destaque para Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, que registrarão 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 61.25%, sendo as maiores em Cristianópolis, Davinópolis e Palmelo, com 85.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 26.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cristianópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 24.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 26.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 24.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 26.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 25.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 24.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 25.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.