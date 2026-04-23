A região Sudeste terá um tempo de temperaturas amenas a moderadas na sexta-feira (24). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com 30.0°C, Anhanguera, com 29.3°C, e Nova Aurora, que atingirá 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com mínima de 17.0°C.A umidade do tempo na região Sudeste ficará em torno de 58.95% em média. Os maiores índices de umidade serão observados em Três Ranchos, com 73.0%, Anhanguera, com 72.0%, e Pires do Rio, com 71.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 6.59% para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva incluem Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.