A região Sudeste apresenta um dia de sol firme e sem previsão de chuva expressiva nesta sexta-feira (24). Entre os destaques de calor, Corumbaíba, Nova Aurora e Anhanguera alcançam os 32,1°C de temperatura máxima. No outro extremo, as menores marcas registradas no período ocorrem em Davinópolis, com mínima de 16,4°C, e em Palmelo, com 16,5°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral se estabelece em 50,43%, tendo Anhanguera com o registro mais alto, alcançando 68,0%. Já a probabilidade média de chuva em toda a área é de apenas 7,16%, sendo que as maiores chances, de 10,0%, se concentram em localidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cristianópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 31,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbaíba: máxima 32,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 31,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Davinópolis: máxima 31,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 31,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 31,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 32,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 31,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 30,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmelo: máxima 31,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 31,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 30,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 31,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Urutaí: máxima 31,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 30,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.