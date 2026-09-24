A região Sudeste contará com predomínio de sol e pouca nebulosidade nesta sexta-feira (25), favorecendo um dia de tempo firme nas diversas localidades. Os termômetros mais elevados devem ser registrados em Anhanguera, que alcança máxima de 35,0°C, seguida por Palmelo e Santa Cruz de Goiás, ambas com máxima de 34,7°C. Já as menores marcas de temperatura devem ocorrer em Silvânia, com mínima de 19,8°C, e Gameleira de Goiás, com 19,9°C.A umidade relativa do ar na região fica em torno de 54,18% em média, com maior índice em Gameleira de Goiás, que alcança 69,0%, seguida por Leopoldo de Bulhões e Silvânia, que registram 68,0%. A probabilidade média de chuva na área é baixa, estimada em apenas 5,0%, embora municípios como Catalão, Corumbaíba e Cumari apresentem chances ligeiramente maiores, marcando 15,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 33,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 34,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 33,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 34,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 34,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 33,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 34,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 33,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 34,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.