A região Sudeste para a sexta-feira (26) terá como principal característica de tempo as altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 34.8°C, seguidas por Palmelo com 34.2°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Silvânia, com 18.5°C, e Gameleira de Goiás, com 18.8°C.A umidade média na região será de 61.8%. As cidades com maior umidade à noite incluem Campo Alegre de Goiás, com 79.0%, Catalão e Cumari, ambas com 78.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 4.77%, com as maiores chances, de 10.0%, em Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Cristianópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 34.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 33.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 32.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 34.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 31.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 34.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.