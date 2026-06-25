A região Sudeste para a sexta-feira (26) apresentará tempo estável e temperaturas amenas. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 26.7°C, Palmelo, com 26.6°C, e Nova Aurora, que atingirá 26.5°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Vianópolis, com mínima de 14.9°C, e Silvânia, com 15.4°C.A umidade média na região será de 68.32%, com destaque para Anhanguera, registrando 85.0% em alguns períodos. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 7.5%. As cidades com maior probabilidade de chuva, todas com 10.0%, são Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 24.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 26.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 25.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 25.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 25.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 25.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 26.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 25.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 24.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 26.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 25.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 26.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 25.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.