A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (27), com o tempo marcado pela possibilidade de precipitação em diversas localidades. As temperaturas máximas registrarão Corumbaíba como a cidade mais quente com 28.1°C, seguida por Nova Aurora e Pires do Rio, ambas com 27.9°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Leopoldo de Bulhões, com 18.4°C, e Gameleira de Goiás, com 18.6°C.A umidade do tempo permanecerá elevada em toda a região, com média de 85.27%, atingindo os maiores índices noturnos em Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia, todas com 95.0%. A probabilidade de chuva, com média regional de 54.09%, será mais alta em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 80.0%, e em Santa Cruz de Goiás, com 70.0%. Cidades como Campo Alegre de Goiás, Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões, Silvânia, Urutaí e Vianópolis também apresentarão chances de chuva de 60% ou mais durante o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Cumari: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goiandira: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Palmelo: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Silvânia: máxima 26.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Urutaí: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.