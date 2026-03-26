A região Sudeste, para a sexta-feira (27), terá um tempo caracterizado por temperaturas amenas a moderadas. As cidades mais quentes deverão ser Corumbaíba e Santa Cruz de Goiás, ambas com máxima de 28.0°C, e Nova Aurora, com 27.9°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás, com mínima de 16.8°C, e Orizona, com 16.9°C.A umidade média na região será de 77.18%. As cidades com os maiores índices de umidade, especialmente à noite, serão Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona, todas com 88.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 10.45%. As maiores probabilidades de chuva durante o dia são esperadas em Leopoldo de Bulhões (40.0%), Gameleira de Goiás (35.0%) e Orizona (35.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 27.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.