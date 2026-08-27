A região Sudeste terá uma sexta-feira (28) ensolarada e firme, com a média das marcas máximas atingindo 32,6°C. Entre os locais que devem registrar as temperaturas mais elevadas do dia estão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com máxima de 33,8°C, seguidas de perto por Nova Aurora, que deve alcançar 33,6°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ocorrer em Davinópolis, com mínima de 19,2°C, e em Campo Alegre de Goiás, onde os termômetros podem registrar até 19,9°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral da região deve ficar em torno de 53,25%, com Três Ranchos e Anhanguera registrando a taxa máxima de 67,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 5,11%. Apesar do tempo predominantemente seco, municípios como Catalão, Davinópolis e Ouvidor apresentam a maior possibilidade de precipitação do dia, embora ainda baixa, estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 32,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 32,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 31,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 32,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.