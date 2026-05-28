A região Sudeste terá tempo estável para sexta-feira (29), com ausência de grandes chances de chuva, temperaturas extremas ou baixa umidade. As cidades mais quentes serão Anhanguera com 27.9°C, Corumbaíba com 27.8°C e Nova Aurora com 27.8°C. Já as mais frias incluem Gameleira de Goiás com 16.4°C e Silvânia com 16.5°C.A umidade média na região será de 73.11%, com cidades como Orizona podendo registrar até 84.0% de umidade. A probabilidade de chuva se mantém baixa, com 10.0% de chance em todas as cidades com maiores índices, como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 25.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 25.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 26.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 26.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 26.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 25.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 27.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 25.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.