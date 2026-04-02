A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (3). O tempo será marcado por essa característica, com as cidades mais quentes sendo Corumbaíba com 28.4°C, Anhanguera com 28.1°C e Nova Aurora com 28.0°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Leopoldo de Bulhões com 18.7°C e Gameleira de Goiás com 18.8°C.A umidade média na região será de 84.05%, com as maiores umidades noturnas em Gameleira de Goiás (95.0%), Leopoldo de Bulhões (94.0%) e Silvânia (94.0%). A probabilidade média de chuva para a região fica em 45.0%, com os maiores índices de chance de chuva em Silvânia (95.0%), Pires do Rio (90.0%) e Leopoldo de Bulhões (85.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Palmelo: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.