A região Sudeste terá tempo firme na sexta-feira (3), sem previsão de chuva em toda a área. As temperaturas máximas alcançarão 28.3°C em Anhanguera, 28.2°C em Corumbaíba e 28.0°C em Nova Aurora. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Palmelo, com 13.0°C, e Santa Cruz de Goiás, com 13.1°C.A umidade média na região ficará em 63.39%. As cidades com os maiores índices de umidade noturna serão Três Ranchos, com 81.0%, Anhanguera, com 80.0%, e Palmelo, com 77.0%. A probabilidade de chuva é de 0.0% em todas as cidades para o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 26.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 27.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 27.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 26.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.