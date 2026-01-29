A região Sudeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (30). O tempo apresentará elevação nas temperaturas em algumas áreas, com as cidades mais quentes sendo Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 28.9°C, e Palmelo com 28.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Anhanguera, registrando mínima de 17.8°C, e Cumari, com 19.1°C.A umidade média na região será de 85.09%, com destaque para Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, que podem atingir 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região Sudeste é de 48.18%, porém algumas localidades como Catalão, Corumbaíba e Cumari possuem alta probabilidade de chuva, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.