A região Sudeste terá uma sexta-feira (31) marcada pelo predomínio de sol e temperaturas elevadas no período vespertino, com média máxima estimada em 29,61°C. Corumbaíba desponta como o município mais quente, atingindo máxima de 30,9°C, seguida por Anhanguera, com 30,7°C, e Nova Aurora, com 30,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas devem ocorrer em Vianópolis, com mínima de 15,7°C, e Gameleira de Goiás, que deve registrar 15,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 47,77%. Os maiores percentuais de umidade devem ser registrados em Davinópolis e Anhanguera, ambos atingindo 61,0%, além de Três Ranchos, com índice de 60,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0% para todo o território, incluindo municípios como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, o que confirma a permanência do tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 28,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 30,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 29,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 29,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 28,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 29,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 29,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 30,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 29,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 28,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 30,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 29,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 29,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 30,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 28,9°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.