A região Sudeste terá um tempo ameno na sexta-feira (5). As temperaturas máximas regionais serão em torno de 24.93°C e as mínimas de 12.75°C. As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com 26.3°C, Corumbaíba, atingindo 26.2°C, e Nova Aurora com 25.7°C. Por outro lado, Davinópolis será a mais fria com 11.6°C, seguida por Gameleira de Goiás, que registrará 12.1°C.Em relação à umidade, a média para a região Sudeste ficará em 65.36%, com Orizona registrando os maiores índices, chegando a 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas para o tempo na região, com a média regional em 5.57%. Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões apresentam as maiores chances de chuva, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 24.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 26.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 24.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 25.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 24.3°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 25.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 25.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23.7°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 25.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 24.7°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 24.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 25.7°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 25.6°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 24.6°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.4°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 25.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 24.3°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.