A região Sudeste terá uma grande chance de chuva para o tempo na sexta-feira (6). As temperaturas indicarão máxima de 28.9°C em Orizona, seguida por Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 27.9°C. As mínimas mais baixas serão em Anhanguera, com 18.2°C, e Gameleira de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 86.57%, com cidades como Cristianópolis, Palmelo e Pires do Rio atingindo 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 44.66%, mas há cidades com índices mais elevados, como Davinópolis, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, onde a probabilidade de tempo chuvoso é de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.