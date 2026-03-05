A região Sudeste, para a sexta-feira (6), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades mais quentes da região serão Corumbaíba com 29.0°C, Nova Aurora com 28.8°C e Anhanguera com 28.8°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Leopoldo de Bulhões com 19.3°C e Gameleira de Goiás com 19.4°C.A umidade média na região será de 83.14%, com Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia registrando os maiores índices, com até 97.0%. A probabilidade média de chuva está em 59.2%. Cidades como Corumbaíba, Leopoldo de Bulhões e Três Ranchos apresentarão as maiores chances de chuva, com probabilidades de 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Corumbaíba: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Cristianópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Davinópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Ipameri: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Palmelo: máxima 27.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Pires do Rio: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Urutaí: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.