A região Sudeste terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas na sexta-feira (8). As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com máxima de 31.2°C, seguida por Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 30.8°C. Já as mínimas serão observadas em Gameleira de Goiás, atingindo 17.2°C, e Silvânia, com 17.3°C.A umidade média na região será de 63.05%. Gameleira de Goiás se destaca com 78.0% de umidade, e Orizona e Silvânia registram 77.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 5.11%, com os maiores índices em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cristianópolis, que podem ter 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.