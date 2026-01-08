A região Sudeste, para a sexta-feira (9), apresentará um tempo caracterizado por temperaturas amenas a quentes. Não se identificou uma característica principal conforme os critérios de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade estabelecidos. As cidades mais quentes incluem Cristianópolis com 29.7°C, São Miguel do Passa Quatro com 29.7°C e Corumbaíba com 29.6°C. As cidades mais frias serão Anhanguera com 17.5°C e Silvânia com 18.0°C.A umidade média na região será de 73.98%, indicando tempo úmido. Cidades como Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões destacam-se com umidade noturna de 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 25.57%, com destaque para Cristianópolis, Palmelo e Santa Cruz de Goiás, onde a probabilidade diurna atinge 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Silvânia: máxima 28.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.