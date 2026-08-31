A região Sudeste, nesta terça-feira (1), deve registrar condições de tempo propensas a precipitações frequentes e variações de nebulosidade. O dia reserva calor, com destaque para Pires do Rio, que deve marcar a máxima de 34,5°C, seguida por Orizona, com 34,3°C, e Palmelo, com 34,1°C. Já as marcas mais frias se concentram em Ouvidor, com mínima de 18,3°C, e Catalão, que registra 18,4°C.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em torno de 59,59%, acompanhada de uma probabilidade média de chuva de 36,7%. Os maiores índices de umidade concentram-se em Corumbaíba, que pode alcançar 85,0%, Cumari, com 84,0%, e Catalão, com 83,0%. No quesito precipitação, a maior possibilidade de chuva ocorre em Corumbaíba, com 65,0%, enquanto Catalão e Cristianópolis registram 55,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Catalão: máxima 31,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Corumbaíba: máxima 31,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Cristianópolis: máxima 33,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Cumari: máxima 31,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Davinópolis: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Goiandira: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Ipameri: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 50,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 33,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Nova Aurora: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Orizona: máxima 34,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Ouvidor: máxima 31,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Palmelo: máxima 34,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Pires do Rio: máxima 34,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Silvânia: máxima 33,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 40,0%Três Ranchos: máxima 31,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Urutaí: máxima 33,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Vianópolis: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.