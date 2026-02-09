A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (10). As cidades mais quentes serão Corumbaíba com máxima de 25.8°C, Orizona com 25.6°C e Pires do Rio com 25.6°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás com mínima de 18.2°C e Leopoldo de Bulhões também com 18.2°C.A umidade média na região será de 88.5%, com Nova Aurora e Anhanguera registrando os maiores índices de até 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.34%, com Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari apresentando as maiores chances de tempo chuvoso, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 25.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Corumbaíba: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Cristianópolis: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Davinópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 25.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Ipameri: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Orizona: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Pires do Rio: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Silvânia: máxima 24.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Urutaí: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 24.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.