A região Sudeste para terça-feira (10) terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Nova Aurora, com 29.1°C, Corumbaíba, registrando 28.9°C, e Goiandira, com 28.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 18.6°C.O tempo na região Sudeste apresentará umidade média de 81.98%, com Santa Cruz de Goiás e Anhanguera alcançando 93.0% de umidade. A probabilidade de chuva, com média regional de 52.05%, será mais elevada em Pires do Rio, com 95.0%, e em Gameleira de Goiás e Vianópolis, ambas com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Goiandira: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Aurora: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Palmelo: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.