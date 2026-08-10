A região Sudeste vivenciará um dia de sol constante e calor acentuado nesta terça-feira (11). As marcas mais elevadas devem ocorrer em Corumbaíba, com máxima de 33,9°C, seguida por Nova Aurora, com 33,6°C, e Anhanguera, que registra 33,5°C. Já as temperaturas mais amenas ocorrem em Gameleira de Goiás, com mínima de 18,0°C, e Silvânia, com 18,3°C.A umidade relativa do ar média na região deve se fixar em 44,11%, com as taxas mais elevadas registradas em Davinópolis, que atinge 60,0%, e Três Ranchos, com 59,0%. A chance de chuva é praticamente nula, apresentando média regional de apenas 0,8%, sendo que a máxima probabilidade fica para Orizona, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 31,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 32,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 31,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 31,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.