A região Sudeste apresentará tempo com temperaturas amenas para terça-feira (12). As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com máxima de 29.0°C, Nova Aurora, com 28.7°C, e Corumbaíba, com 28.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 14.0°C.A umidade média na região será de 71.57%. Davinópolis, Palmelo e Pires do Rio terão a umidade mais elevada, chegando a 83.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 13.07%, com os maiores índices em Nova Aurora e Urutaí, ambas com 35.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.