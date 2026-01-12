A região Sudeste terá um tempo com grande chance de chuva para terça-feira (13), marcando a principal característica do tempo. As temperaturas na região serão amenas, com as cidades mais quentes sendo Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 29.1°C, seguidas por Corumbaíba com 29.0°C. Já as mais frias incluem Anhanguera, com mínima de 17.9°C, e Gameleira de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região é de 80.73%, com Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões apresentando os maiores índices, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 62.27%, com as maiores probabilidades de precipitação observadas em Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.