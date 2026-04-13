A região Sudeste apresenta um tempo com temperaturas amenas na terça-feira (14). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba com 29.5°C, Nova Aurora com 28.8°C e Anhanguera com 28.8°C. Já as cidades com temperaturas mais baixas serão Davinópolis, com 17.3°C, e Gameleira de Goiás, com 17.5°C.A umidade média na região será de 66.8%. As cidades com maior umidade são Gameleira de Goiás, com 81.0%, Davinópolis, com 80.0%, e Leopoldo de Bulhões, também com 80.0%. A probabilidade média de chuva é de 13.98%, sendo que Silvânia apresenta a maior chance, com 35.0%, seguida por Gameleira de Goiás e Urutaí, ambas com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.