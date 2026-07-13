A região Sudeste apresentará condições de céu aberto e ausência de chuva nesta terça-feira (14), com marcas térmicas gerais que transitam de uma mínima de 12,93°C ao amanhecer até uma máxima de 27,35°C no período da tarde. O calor se sobressai em municípios como Corumbaíba, Nova Aurora e Pires do Rio, onde as máximas atingem 28,0°C, enquanto o tempo mais frio se destaca em Davinópolis, com mínima de 11,4°C, e Anhanguera, que registra 12,0°C.A umidade relativa do ar média no território deve se fixar em 48,0%, tendo seu índice mais elevado verificado em Anhanguera, onde chega a 61,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 0,34%, mantendo a maior parte dos municípios sem instabilidades, embora Cumari se diferencie com uma chance de 15,0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27,7°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,6°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 26,8°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 28,0°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 27,0°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 27,3°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 26,5°C, mínima 11,4°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 27,4°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 27,7°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,9°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 28,0°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 27,5°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 26,4°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 27,9°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 28,0°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 27,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,2°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 26,8°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 27,8°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 27,4°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.