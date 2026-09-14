A região Sudeste passará por uma terça-feira (15) com predomínio de sol e calor, registrando uma média máxima de 31,01°C e mínima média de 18,08°C. Entre os destaques, as temperaturas mais elevadas serão registradas em Pires do Rio, que atinge 32,3°C, seguida por Palmelo com 32,2°C e Santa Cruz de Goiás com 32,0°C. Já os momentos mais amenos ocorrem em Ouvidor, com mínima de 17,6°C, e em Davinópolis, que registra 17,7°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 64,86%, sendo que Davinópolis e Três Ranchos terão as maiores taxas, registrando 78,0% e 77,0%, respectivamente. A chance de chuva média fica em 15,0% para o território, embora a probabilidade de precipitação suba para 45,0% em Orizona e chegue a 35,0% em Vianópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Catalão: máxima 29,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Corumbaíba: máxima 30,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 30,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 30,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goiandira: máxima 30,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Ipameri: máxima 31,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova Aurora: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Orizona: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Ouvidor: máxima 29,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 32,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pires do Rio: máxima 32,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Silvânia: máxima 31,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Três Ranchos: máxima 29,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Urutaí: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vianópolis: máxima 30,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.