A região Sudeste terá grande chance de chuva para terça-feira (16). As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 26.7°C, seguidas por Corumbaíba, com 26.2°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 18.5°C, e Cumari, com 19.9°C.O tempo na região Sudeste indica uma umidade média de 91.7%, com Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Vianópolis alcançando os 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 72.27%, destacando-se Campo Alegre de Goiás, Silvânia e Vianópolis com 85.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 23.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 25.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiandira: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Aurora: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 24.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 25.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 25.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.