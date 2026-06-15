A região Sudeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (16). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Gameleira de Goiás, com 26.4°C, Silvânia, com 26.3°C, e Anhanguera, alcançando 26.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas incluem Davinópolis, com 14.6°C, e Ipameri, marcando 15.0°C.A umidade média na região será de 81.75%, com destaque para Orizona, que pode atingir 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 26.25%, mas Orizona se destaca com 60.0% de chance de precipitação, seguida por Corumbaíba com 55.0% e Cumari com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 25.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 25.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Cristianópolis: máxima 24.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 25.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 25.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 25.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 25.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 25.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 25.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 25.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 25.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 25.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Silvânia: máxima 26.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Urutaí: máxima 25.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 25.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.