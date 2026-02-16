A região Sudeste para terça-feira (17) terá um tempo com temperaturas que variam. As cidades mais quentes serão Corumbaíba com 30.7°C, Anhanguera com 30.4°C e Cumari com 30.3°C. Já as mais frias serão Silvânia com 18.8°C e Gameleira de Goiás com 18.9°C.A umidade média na região estará em 68.57%, com o tempo em Três Ranchos alcançando 84.0% de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média regional de 4.89%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.