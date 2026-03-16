A região Sudeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (17). O tempo será marcado por essa característica. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Corumbaíba, com 28.3°C, Anhanguera, com 28.1°C, e Nova Aurora, com 27.7°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 19.3°C.A umidade média na região estará em 86.23%, com destaque para Gameleira de Goiás, que pode alcançar 96.0%, e Cristianópolis e Leopoldo de Bulhões, com 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 63.3%, com Gameleira de Goiás, Orizona e Palmelo apresentando as maiores probabilidades, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Catalão: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Corumbaíba: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Nova Aurora: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 27.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Pires do Rio: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.