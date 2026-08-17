A região Sudeste apresenta um dia de céu aberto e sem expectativa de precipitação nesta terça-feira (18), mantendo os termômetros elevados na maior parte das localidades. Entre os municípios mais quentes, Corumbaíba lidera com máxima de 31,7°C, seguida de perto por Anhanguera, com 31,5°C, e Nova Aurora, que atinge 31,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região devem ser registradas em Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, onde as marcas mínimas caem para 16,3°C.Com relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica estabelecida em 47,34%, sendo que Três Ranchos aponta o maior valor, alcançando 61,0%, seguida por Anhanguera com 59,0%. Já a probabilidade de chuva é de 0,0% em toda a região, confirmando que municípios como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba terão um dia completamente seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 29,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 31,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 30,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 29,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 30,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 30,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 31,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 29,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 29,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 31,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 30,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 29,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 29,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 30,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 29,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.