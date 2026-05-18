A região Sudeste para a terça-feira (19) terá tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes incluem Gameleira de Goiás, Pires do Rio e Silvânia, todas com máxima de 27.5°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Orizona, com mínima de 17.6°C, e Davinópolis, marcando 17.8°C.A umidade média na região será de 81.07%, com cidades como Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari atingindo 91.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 17.16%, sendo Corumbaíba e Ouvidor as cidades com maior probabilidade, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 25.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 26.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 27.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.