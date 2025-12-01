A região Sudeste terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (2). As temperaturas máximas na região serão de 33.9°C em Corumbaíba e Nova Aurora, e 33.1°C em Urutaí. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Anhanguera, com 18.9°C, e em Gameleira de Goiás, com 20.1°C.A umidade média na região será de 69.14%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões atingindo 88.0%, e Silvânia registrando 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 67.39%, sendo maior em Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiandira: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Aurora: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 33.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.