A região Sudeste para terça-feira (2) terá tempo predominantemente estável e com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com máxima de 28.6°C, Corumbaíba, com 28.5°C, e Nova Aurora, com 28.4°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Santa Cruz de Goiás, com mínima de 12.3°C, e Anhanguera, com mínima de 12.4°C.A umidade média na região ficará em 56.23%. Em relação à probabilidade de chuva, a média é de 5.34%, com destaque para Gameleira de Goiás, onde a probabilidade atinge 35.0%, Leopoldo de Bulhões com 25.0% e Vianópolis também com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.4°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.2°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 27.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 27.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.