Para a terça-feira (21), a região Sudeste terá um tempo marcado pelas temperaturas. As máximas ficarão em torno de 31.0°C em Corumbaíba, 30.5°C em Anhanguera e 30.2°C em Nova Aurora. Já as menores temperaturas serão observadas em Gameleira de Goiás, com 18.3°C, e Campo Alegre de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região será de 63.66%, com destaque para Três Ranchos, onde a umidade noturna atingirá 78.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 11.93%. As maiores chances de precipitação são esperadas em Cumari e Davinópolis, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.