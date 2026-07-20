A região Sudeste terá um dia de sol firme e sem previsão de chuva nesta terça-feira (21), apresentando uma temperatura máxima média de 28,34°C e mínima média de 14,71°C. Entre os municípios mais quentes, Corumbaíba atinge a marca de 29,7°C, seguida por Nova Aurora e Anhanguera, ambas com máxima de 29,4°C. Já as menores temperaturas do dia ocorrem em Davinópolis, com mínima de 13,5°C, e Anhanguera, que registra 13,8°C.A umidade relativa do ar média na região fica em torno de 49,73%, com os maiores índices concentrados em Três Ranchos, que alcança 66,0%, Anhanguera, com 65,0%, e Davinópolis, registrando 63,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade é de 0,0% em todo o território, confirmando o panorama de tempo seco em municípios como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,4°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 27,9°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 29,7°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 28,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 28,6°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 26,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 28,7°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 28,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 29,4°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 28,0°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 27,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 29,2°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 29,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 28,0°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 27,8°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 29,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 27,7°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.