A região Sudeste apresenta propensão a instabilidades nesta terça-feira (22), em um dia que deve registrar marcas térmicas elevadas, com a média das máximas alcançando 31,75°C. Orizona e Pires do Rio se destacam como os municípios mais quentes, registrando máximas de 32,9°C, acompanhados de perto por Gameleira de Goiás, que chega a 32,6°C. No extremo oposto dos termômetros, as temperaturas mais amenas do período ocorrem em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18,9°C, e em Vianópolis, que registra 19,1°C.O nível médio de umidade na região fica estabelecido em 61,95%, enquanto a expectativa média de precipitação alcança 52,61% ao longo do dia. O município de Corumbaíba deve registrar o maior índice de umidade, atingindo 84,0%, seguido de Cristianópolis, com 83,0%. Ambas as cidades, juntamente com Ouvidor, lideram o potencial para pancadas de água, registrando uma probabilidade de chuva de 65,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Catalão: máxima 30,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Corumbaíba: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Cristianópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Cumari: máxima 30,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Davinópolis: máxima 31,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 50,0%Goiandira: máxima 30,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Ipameri: máxima 32,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Nova Aurora: máxima 31,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Orizona: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Ouvidor: máxima 30,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Palmelo: máxima 32,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Pires do Rio: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Silvânia: máxima 32,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Três Ranchos: máxima 31,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Urutaí: máxima 32,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 60,0%Vianópolis: máxima 32,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.