A região Sudeste para a terça-feira (23) terá um tempo em que as características de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade não são observadas pelos critérios estabelecidos. As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 29.7°C, e Corumbaíba, com 29.2°C. As cidades mais frias serão Anhanguera, com 17.0°C, e Gameleira de Goiás, com 17.6°C.\nA umidade média na região será de 73.86%. As cidades com maior umidade incluem Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Vianópolis, todas com 87.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 7.73%, com Pires do Rio e Urutaí apresentando as maiores probabilidades, ambas com 25.0% durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste: Campo Alegre de Goiás:\nAnhanguera: máxima 25.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%