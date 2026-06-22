A região Sudeste, para a terça-feira (23), terá um tempo marcado por temperaturas moderadas, pois não foram atingidos os critérios de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As cidades mais quentes serão Nova Aurora, Palmelo e Pires do Rio, todas com 28.7°C. Já as mais frias serão Davinópolis, com 15.6°C, e Campo Alegre de Goiás, com 15.8°C.A umidade média na região será de 68.14%. As cidades com maiores índices de umidade serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com 83.0%, seguidas por Cristianópolis com 81.0%. A probabilidade média de chuva é de 11.36%, sendo os maiores índices registrados em Corumbaíba, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia e Anhanguera, todos com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 27.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 28.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 27.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.