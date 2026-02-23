A região Sudeste terá uma grande chance de chuva nesta terça-feira (24), com tempo predominante de precipitação. As temperaturas máximas alcançarão 25.0°C em Corumbaíba, 24.9°C em Pires do Rio e 24.7°C em Palmelo. Já as mínimas devem ser de 19.2°C em Leopoldo de Bulhões e 19.2°C em Vianópolis.\nA umidade média na região ficará em 88.89%, com a cidade de Anhanguera registrando a maior umidade noturna, de 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.91%, sendo Catalão a cidade com a maior probabilidade diurna, atingindo 95.0%. Corumbaíba e Cumari também apresentam alta probabilidade de chuva durante o dia, de 90.0% cada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%